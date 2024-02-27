На Украине задержали двух священников УПЦ из Закарпатья

СБУ сообщила о задержании в Закарпатье двух священников УПЦ

Двух священнослужителей Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) задержали на Украине. Об этом сообщила в официальном Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ).

Как рассказали в силовом ведомстве, оба клирика были задержаны в Закарпатье. Один из них был священником в мужском монастыре Хустской епархии УПЦ, другой — настоятелем храма.

Их привлекли к ответственности по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины за распространение коммунистической символики и пропаганду коммунистического тоталитарного режима. В СБУ уточнили, что «враждебный контент» священнослужители публиковали на личных страницах в соцсетях. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Ранее стало известно о вынесении приговора настоятелю УПЦ за «прокремлевские» нарративы. По версии СБУ, он в том числе восхвалял участников пророссийского движения на Донбассе. Суд назначил священнослужителю наказание в виде двух лет лишения свободы.