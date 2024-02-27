Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:53, 27 февраля 2024Бывший СССР

На Украине зафиксировали рекордные пропажи дорогих иномарок

«Страна.ua»: в 2023 году на Украине зафиксировали рекордные пропажи иномарок

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

В 2023 году на Украине зафиксировали рекордные пропажи иностранных дорогих иномарок. Одной из причин стало появление на рынке новых покупателей, резко разбогатевших на военном конфликте, передает издание Страна.ua в Telegram.

«Некоторые премиальные марки попали в топ-10 самых продаваемых авто, чего не было даже в мирное время. А количество Tesla на Украине увеличилось по сравнению с 2021 годом почти в 10 раз», — говорится в сообщении.

По данным компании «Автоконсалтинг», продажи автомобилей BMW по сравнению с 2021 годом выросли в полтора раза. Издание связывает это с тем, что жители Украины, имеющие сбережения, стали вкладывать больше средств в автомобили, а не в бизнес или недвижимость.

Ранее на Украине назначили нового главу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Им стал Виктор Павлущик, который раньше работал старшим детективом и главой отдела детективов НАБУ.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Балтика никогда не станет морем НАТО». В Калининграде ответили на угрозы Литвы нейтрализовать город

      Евродепутат засомневался в искренности заявлений Макрона по Украине

      В МИД назвали ложью слова НАТО о планах по захвату Сувалкского коридора

      Посол РФ заверил в готовности России к любому чудо-оружию Запада

      В США оценили риски для доллара в случае конфискации активов России

      На Украине зафиксировали рекордные пропажи дорогих иномарок

      В Дагестане завели дело из-за массовой драки со стрельбой

      Пассажирке стало плохо в самолете после спора с авиакомпанией в аэропорту

      Российский бизнес нашел новый способ борьбы с дефицитом кадров

      Неравнодушные россияне отбили раненую женщину от ревнивого мужчины с ножом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше