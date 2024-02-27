На Украине зафиксировали рекордные пропажи дорогих иномарок

«Страна.ua»: в 2023 году на Украине зафиксировали рекордные пропажи иномарок

В 2023 году на Украине зафиксировали рекордные пропажи иностранных дорогих иномарок. Одной из причин стало появление на рынке новых покупателей, резко разбогатевших на военном конфликте, передает издание Страна.ua в Telegram.

«Некоторые премиальные марки попали в топ-10 самых продаваемых авто, чего не было даже в мирное время. А количество Tesla на Украине увеличилось по сравнению с 2021 годом почти в 10 раз», — говорится в сообщении.

По данным компании «Автоконсалтинг», продажи автомобилей BMW по сравнению с 2021 годом выросли в полтора раза. Издание связывает это с тем, что жители Украины, имеющие сбережения, стали вкладывать больше средств в автомобили, а не в бизнес или недвижимость.

Ранее на Украине назначили нового главу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Им стал Виктор Павлущик, который раньше работал старшим детективом и главой отдела детективов НАБУ.