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21:41, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

На Западе обеспокоились подрывом боеспособности ВСУ из-за серьезных потерь

MWM: боеспособность ВСУ серьезно подорвана из-за потерь и нехватки техники

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Запад обеспокоен подрывом боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за значительных потерь личного состава и нехватки вооружений, об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Западные источники на местах на Украине все чаще и серьезнее сообщают о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьезно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники», — говорится в публикации.

Издание пишет со ссылкой на украинские источники, что потери в подразделениях на передовой огромны, они могут достигать 80-90 процентов боевого состава.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ ежедневно теряют в зоне специальной военной операции (СВО) в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения, в том числе иностранного.

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      Марина Совина
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