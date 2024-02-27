Наталья Ветлицкая переписала элитную квартиру в центре Москвы на дочь

Певица Наталья Ветлицкая переписала квартиру стоимостью более 200 млн на дочь

Певица Наталья Ветлицкая, уехавшая из России, переписала элитную квартиру в центре столицы на свою дочь Ульяну. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экс-солистка группы «Мираж» переехала в Испанию в 2000-х годах. При этом в Москве в районе Патриарших прудов у нее осталась недвижимость стоимостью сотни миллионов рублей. Речь идет о квартире площадью 200 квадратных метров, расположенной на углу Малой Бронной улицы и Ермолаевского переулка, на восьмом этаже известного дома «Патриарх». На данный момент «квадрат» жилья в этой локации оценивается примерно в миллион рублей, так что примерная стоимость объекта составляет более чем 200 миллионов.

По информации канала, Ветлицкая переписала недвижимость на дочь, так как побоялась возможной конфискации имущества за фейки о российской армии. В 2023 году певица опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) несколько постов, в которых осудила спецоперацию на Украине и действия Вооруженных сил (ВС) РФ. За это ее потребовали признать иностранным агентом. Через некоторое время она удалила их. При этом, уточняет Mash, дочь артистки стали часто замечать на Патриарших, что может говорить о том, что после окончания школы в Испании та решила переехать в Москву.

Ранее в этот же день стало известно, что актриса Агата Муцениеце приступила к поискам квартиры для детей в Новой Москве.