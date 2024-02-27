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08:07, 27 февраля 2024Экономика

Названа доля живущих не по средствам россиян

«Работа.ру»: 64 % россиян сталкиваются с непредвиденными расходами

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Почти каждый десятый россиянин (9 процентов) живет не по средствам и тратит больше, чем планировал. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка», копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Также стало ясно, что большинство (64 процента) респондентов время от времени сталкиваются с непредвиденными тратами. Чаще всего они связаны со здоровьем и покупкой лекарств — об этом рассказали 66 процентов опрошенных. 38 процентов россиян отметили незапланированные расходы на покупку одежды и обуви, а 26 процентов респондентов — затраты на ремонт машины. 24 процента участников исследования выделили непредвиденную покупку техники. Еще столько же назвали неожиданные траты на подарки друзьям и близким.

«Один из лучших способов защитить себя от неожиданных трат — создать резервный фонд. Это может быть отдельный сберегательный счет, на который вы будете откладывать определенную сумму каждый месяц», — посоветовал заместитель генерального директора «Работа.ру» и операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков.

Опрос проводился в феврале 2024 года, в нем приняли участие 3 600 человек из всех регионов страны.

Как показали результаты недавнего исследования Россельхозбанка, почти половина россиян (46 процентов) не откладывает деньги на непредвиденные траты. А из-за импульсивных покупок не могут планировать расходы 13,4 процента россиян.

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      Платон Щукин
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