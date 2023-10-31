Россияне признались в отсутствии сбережений на непредвиденные траты

«Газета.Ru»: 46 процентов россиян не откладывают деньги на непредвиденные траты

Почти половина россиян (46 процентов) не откладывает деньги на непредвиденные траты. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на проведенный экспертами Россельхозбанка опрос.

Из-за импульсивных покупок не могут планировать расходы 13,4 процента россиян. На онлайн-шопинг слишком много денег тратят 52,4 процента опрошенных. За лишние траты злятся на себя 32,6 процента россиян, а 22,8 процента пытаются передарить ненужные приобретения друзьям или родственникам. На маркетплейсах продать ненужное пытаются 8,8 процента.

Планируют бюджет и ведут учет всех доходов и расходов более половины респондентов (58 процентов). Делают это периодически, например перед крупной покупкой, 27,8 процента опрошенных. Новые гаджеты за последний год купили 35 процентов россиян, приобрели автомобиль 17 процентов, недвижимость — пять процентов.

Россияне также поделились мнением о том, как лучше всего сохранить деньги и не тратить лишнего. Так, 68,8 процента опрошенных уверены, что в начале месяца нужно четко распланировать расходы и придерживаться плана, не выходя за рамки установленного бюджета. Экономить, покупая товары на распродажах и по акциям, предпочитают 16 процентов россиян. Берут для этого из дома напитки и обеды на работу 6,2 процента опрошенных. Также эта категория предпочитает ходить по магазинам с собственными сумками для продуктов.

В качестве инструментов для сбережения средств россияне чаще всего используют банковские счета и вклады (47 процентов). Имеют вложения в недвижимость 30 процентов, «под подушкой» наличные хранят 13 процентов, только каждый десятый опрошенный самостоятельно инвестирует в ценные бумаги — акции и облигации.

В исследовании приняли участие более тысячи человек в возрасте от 21 до 55 лет из разных регионов России.

Ранее стало известно, что большинство российских пар предпочитают вести совместный бюджет. При этом почти половина опрошенных уверены, что главным добытчиком в семье должен быть мужчина, но женщина тоже должна вносить свой вклад. Большинство россиян (70 процентов) предпочитают руководить бюджетом вместе, у 19 процентов семей этим занимается жена, в 11 процентов — муж.