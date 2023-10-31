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18:02, 31 октября 2023Экономика

Россияне признались в отсутствии сбережений на непредвиденные траты

«Газета.Ru»: 46 процентов россиян не откладывают деньги на непредвиденные траты

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Почти половина россиян (46 процентов) не откладывает деньги на непредвиденные траты. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на проведенный экспертами Россельхозбанка опрос.

Из-за импульсивных покупок не могут планировать расходы 13,4 процента россиян. На онлайн-шопинг слишком много денег тратят 52,4 процента опрошенных. За лишние траты злятся на себя 32,6 процента россиян, а 22,8 процента пытаются передарить ненужные приобретения друзьям или родственникам. На маркетплейсах продать ненужное пытаются 8,8 процента.

Планируют бюджет и ведут учет всех доходов и расходов более половины респондентов (58 процентов). Делают это периодически, например перед крупной покупкой, 27,8 процента опрошенных. Новые гаджеты за последний год купили 35 процентов россиян, приобрели автомобиль 17 процентов, недвижимость — пять процентов.

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Россияне также поделились мнением о том, как лучше всего сохранить деньги и не тратить лишнего. Так, 68,8 процента опрошенных уверены, что в начале месяца нужно четко распланировать расходы и придерживаться плана, не выходя за рамки установленного бюджета. Экономить, покупая товары на распродажах и по акциям, предпочитают 16 процентов россиян. Берут для этого из дома напитки и обеды на работу 6,2 процента опрошенных. Также эта категория предпочитает ходить по магазинам с собственными сумками для продуктов.

В качестве инструментов для сбережения средств россияне чаще всего используют банковские счета и вклады (47 процентов). Имеют вложения в недвижимость 30 процентов, «под подушкой» наличные хранят 13 процентов, только каждый десятый опрошенный самостоятельно инвестирует в ценные бумаги — акции и облигации.

В исследовании приняли участие более тысячи человек в возрасте от 21 до 55 лет из разных регионов России.

Ранее стало известно, что большинство российских пар предпочитают вести совместный бюджет. При этом почти половина опрошенных уверены, что главным добытчиком в семье должен быть мужчина, но женщина тоже должна вносить свой вклад. Большинство россиян (70 процентов) предпочитают руководить бюджетом вместе, у 19 процентов семей этим занимается жена, в 11 процентов — муж.

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      Мария Черкасова
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