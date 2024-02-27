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21:06, 27 февраля 2024Экономика

Названо условие снижения влияния санкций на Россию

Силуанов: для минимизации влияния санкций Запада России нужно идти своим путем
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Минимизировать воздействие антироссийских санкций стране поможет ответственная макроэкономическая политика, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов, мнение которого приводит РИА Новости.

По словам министра, России «надо идти своим путем». Признав, что многочисленные пакеты ограничений, введенные странами Запада, повлияли на экономику, он указал, что в стране тем не менее сейчас растут реальные доходы и инвестиции. «Главное нам проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем», — высказался Силуанов об условии снижения влияния санкций.

На прошлой неделе США ввели 500 новых санкций против России. О них заявил сам президент страны Джо Байден. На фоне этого некоторые союзники американцев раскритиковали применяющуюся ими практику вторичных санкций, которая применяется для того, чтобы наказывать сотрудничающих с российским военно-промышленным комплексом.

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      Дмитрий Воронин
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