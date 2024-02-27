Названы особенности российского «Прометея»

Корнев: система С-500 получила мощный радар для борьбы с гиперзвуковыми целями

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» могла получить новые радары и мощный вычислительный комплекс, которые позволяют бороться с гиперзвуковыми целями. Особенности комплекса назвал редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

Он отметил, что вычислительный комплекс обеспечивает обработку информации, полученную радарами, и выработку данных для наведения ракет. Также ЗРС должна нести высокоманевренные ракеты с большой скоростью полета, поскольку только такие перехватчики способны поразить гиперзвуковые цели.

По словам Корнева, такие объекты сложно перехватить, поскольку они относительно малогабаритные, а их форма затрудняет обнаружение радаром. Баллистические ракеты можно обнаружить за две тысячи километров, что даст расчету достаточно времени для подготовки к перехвату, а дальность обнаружения гиперзвуковых объектов меньше.

«Гиперзвуковая цель двигается не по высокой баллистической траектории, а по границе атмосферы. До ее обнаружения может быть 300, может быть 500 километров, но не две тысячи. И время для работы небольшое, надо рассчитать параметры его траектории, запустить несколько ракет, чтобы гарантированно уничтожить цель, даже если она будет маневрировать», — сказал эксперт.

Ранее в феврале источники «Известий» сообщили, что Вооруженные силы России испытали С-500, протестировав возможность сбивать с их помощью гиперзвуковые цели.