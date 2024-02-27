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09:50, 27 февраля 2024Из жизни

Невеста запретила лучшей подруге приходить на свадьбу из-за ее бедности

Невеста не пригласила подругу на свадьбу из-за ее материального состояния

Фото: Unsplash

В Великобритании девушке запретили являться на свадьбу к лучшей подруге из-за ее материального состояния. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

Автор поста с ником Person_1999 дружит с невестой уже 15 лет, они выросли вместе и всегда были лучшими подругами. Когда подруге пользовательницы было 22 года, она встретила будущего мужа, Билла. В тот период девушки редко общались, однако Person_1999 через соцсети выяснила, что ее жених богат и ведет роскошный образ жизни.

Девушка была рада за приятельницу, однако вскоре начала замечать, что Билл враждебно к ней относится. Однажды мужчина написал Person_1999, что она должна оставить его невесту в покое, так как теперь он стал ее лучшим другом. Через несколько месяцев она решила встретиться с ним и подругой в кафе. Но за день до встречи Билл заявил, что не хочет идти в выбранное подругами заведение, так как «туда ходят только бедные люди». Он выбрал другое место, где цены были слишком высокими для пользовательницы. Когда она сказала об этом подруге, та ответила, что Билл не собирается за нее платить.

Несмотря на гнев со стороны приятельницы, автор поста все же согласилась приехать в дорогое заведение. Но подруга внезапно отменила встречу за несколько часов до ее начала, заявив, что Билл хочет провести с ней время наедине. С того момента девушки перестали поддерживать общение.

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Спустя год пользовательница узнала, что подруга выходит замуж, и поздравила ее с этим событием. Приятельница резко ответила на сообщение девушки, а позже заявила, что не хочет видеть ее на своей свадьбе, потому что она слишком «обычная» и «из низшего круга». Невеста стала утверждать, что подруге не понравится еда, которую будут подавать на мероприятии, так как она слишком изысканна для нее. Кроме того, по ее мнению, у пользовательницы нет ни одного предмета гардероба люксового сегмента, из-за чего она испортит все свадебные фотографии. В заключение она добавила, что приятельница может сделать ей свадебный подарок, даже несмотря на то, что не будет присутствовать на торжественном мероприятии.

Автор поста была шокирована поведением подруги, которая раньше относилась к ней по-доброму и всегда помогала ей в трудные моменты. «С тех пор, как она стала жить с Биллом, она изменилась в худшую сторону», — с горечью подытожила она.

Ранее сообщалось, что в Канаде невеста отказалась проводить свадьбу и рассталась с женихом из-за нежелания гостей дарить по 1,5 тысячи канадских долларов. На торжество она планировала потратить около 60 тысяч канадских долларов.

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