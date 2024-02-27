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13:09, 27 февраля 2024Мир

В России отреагировали на создание коалиции по поставкам Киеву ракет

Сенатор Карасин: РФ жестко ответит на создание коалиции по поставкам Киеву ракет

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия жестко ответит на создание западными странами коалиции по поставкам Киеву дальнобойных ракет и бомб, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона об организации такого объединения.

«Если то, что говорит Макрон, продумано и аккуратно сформулировано, а не какие-то безумные эмоции, то реагировать будем жестко. Я надеюсь все же на то, что публичные заявления Макрона и членов его кабинета иногда расходятся с реальным положением вещей. Есть время еще поправить себя и взять свои слова обратно. Но если это окажется действительностью, то реакция будет жесткой», — сказал сенатор.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам прошедшей в Елисейском дворце встречи членов ЕС и НАТО по поддержке Украины сообщил, что союзники Киева создадут коалицию по поставкам республике бомб и ракет среднего и дальнего действия. По его словам, этот вопрос обсуждался «со многими европейскими и неевропейскими странами», у которых есть запасы боеприпасов. Какие именно государства войдут в объединение, политик не уточнил.

Французский лидер напомнил, что ранее было создано уже восемь коалиций по поставкам Украине различных видов вооружений и техники. Это позволяет упрощать передачу помощи Киеву. Также глава Пятой республики призвал производить больше оружия.

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