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03:31, 27 февраля 2024Из жизни

Нуждающийся в деньгах студент стал стриптизером и не пожалел

Фото: Jesús Boscán / Unsplash

В США мужчина стал стриптизером, чтобы заплатить за обучение в колледже. Об этом сообщает Daily Star.

39-летний Эндрю Чан впервые нашел вакансию танцора в ночном клубе в 19 лет, когда был студентом колледжа и нуждался в деньгах. Он отправил свои фотографии работодателю, но не получил ответа. «Что-то внутри меня подсказывало, что нужно продолжать попытки, потому что это может привести к чему-то грандиозному», — вспоминает он.

После окончания колледжа Чан был вынужден выплачивать студенческие кредиты, поэтому решил снова предложить свою кандидатуру на вакансию стриптизера. На этот раз мужчине перезвонили. Он рассказал, что собеседование проходило в ночном клубе в Нью-Йорке. Менеджер заведения попросил Чана снять майку, а затем принял на работу, посоветовав ему немного похудеть.

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Мужчина стал работать стриптизером и зарабатывать до 500 долларов (46 тысяч рублей) за ночь, чем занимается до сих пор. Чао отметил, что совсем не пожалел о выборе профессии, поскольку помимо высокой зарплаты, одно из главных преимуществ его деятельности — постоянный стимул следить за спортивным внешним видом. Так как доход мужчины напрямую зависит от внешности, он старается вести здоровый образ жизни и правильно питаться, чтобы всегда оставаться в форме.

Ранее сообщалось, что девушка связала свою жизнь с секс-индустрией ради благотворительности и не пожалела. Она собирает деньги для приюта.

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      Алиса Удовик
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