Объявленный в розыск украинский депутат нашелся в Израиле в должности риэлтора

УНИАН: бежавший с Украины депутат Трубицын сменил имя и стал риэлтором в Израиле

Украинский депутат Киевсовета от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын, подозреваемый в коррупции и объявленный в международный розыск, нашелся в Израиле. Там он живет под другим именем и работает риэлтором, передает УНИАН, ссылаясь на эксперта в сфере антикоррупционной политики Александра Леменова.

«Трубицын сменил имя на Арон в Хайфе. Он пересек границу с Польшей на своем Mercedes S 600 13 мая 2023 года — за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда по делу о получении им взятки за "решение вопросов" с разрешениями на торговлю в Киеве», — сообщает информагентство.

За границу депутат сбежал благодаря письму от главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, написанного лично начальником ГУР Кириллом Будановым. Он попросил главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку посодействовать Трубицыну в «беспрепятственном пересечении границы» якобы в целях командировки.