Письмо главы ГУР Украины Буданова помогло подсудному депутату Трубицыну покинуть страну

Обвиняемый во взяточничестве украинский депутат от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Владислав Трубицын смог покинуть страну благодаря письму начальника Главного управления разведки (ГУР) республики Кирилла Буданова. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на журналистское расследование.

Как утверждается, 13 мая Трубицын благодаря письму Буданова выехал с Украины в Польшу через пункт пропуска «Рава-Русская» на собственном автомобиле Mercedes S 600. Это произошло за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда, где депутат фигурирует в качестве получателя взятки.

В самом же письме, с которым, по заявлению журналистов, они смогли ознакомиться, Буданов просит начальника Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку посодействовать Трубицыну в «беспрепятственном пересечении границы» для командировки сроком до 25 мая.

Однако депутат на Украину не вернулся, пропустив три заседания суда, отчего украинские власти намерены объявить его в международный розыск.

Ранее в сети появились спутниковые снимки здания штаб-квартиры ГУР Украины после удара России. Журналист Юлия Витязева, ссылаясь на источники в Киеве, сообщила, что в момент поражения центра в нем находились офицеры НАТО.