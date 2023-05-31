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12:05, 31 мая 2023Бывший СССР

Появились спутниковые снимки здания украинской разведки после удара России

«Украина.ру» опубликовала спутниковые снимки здания украинской разведки после удара России
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал LOSTARMOUR

В сети появились спутниковые снимки здания штаб-квартиры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины после удара России. Соответствующие кадры публикует издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

30 мая Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ поразили центральные пункты принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории страны. Позднее президент Владимир Путин назвал атаку беспилотников в Москве ответом на удар по штабу ГУР.

«Украина.ру» опубликовала сравнительные кадры, сделанные 25 и 30 мая. «Либо по зданию ГУР действительно прилетело очень серьезно и завалило тамошний бункер, либо они внезапно решили делать ремонт и выкопали огромное количество земли прямо на внутренний двор и стоянку», — сказано в публикации.

30 мая экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что ставка ГУР Украины в Киеве была уничтожена российской ракетой. «Атака беспилотников по Москве и области — месть начальника ГУР МО (Кирилла) Буданова за уничтоженную вчера ракетой его ставку на "Рыбальском острове" в Киеве», — высказался он.

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    Кристина Есикова
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