Раскрыты подробности ракетного удара ВКС России по ГУР Украины

Журналист Витязева: офицеры НАТО находились в ГУР Украины во время ракетного удара России

Офицеры НАТО находились в здании Главного управления разведки (ГУР) Украины во время ракетного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявила в Telegram журналист Юлия Витязева, ссылаясь на источники в Киеве.

По ее словам, военнослужащие центра управления украинской разведки спустились в бункер с началом атаки. Среди них было 20 американских и британских офицеров, которые работали с западными штабами.

ВКС России применили ракету с проникающей боевой частью. Это, как пишет Витязева, позволило ей пробить здание и сам бункер, взорвавшись внутри него.

Вскоре после этого началась спасательная операция, к зданию приехал десяток автомобилей скорой помощи. «В тот же вечер из Киева срочно вылетели два вертолета в сторону границы с Польшей», — написала журналист.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что ставка ГУР Украины в Киеве накануне была уничтожена российской ракетой. А атаку беспилотников на Москву он расценил как реакцию главы украинской разведки Кирилла Буданова.