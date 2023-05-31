Раскрыты подробности ракетного удара ВКС России по ГУР Украины
Офицеры НАТО находились в здании Главного управления разведки (ГУР) Украины во время ракетного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявила в Telegram журналист Юлия Витязева, ссылаясь на источники в Киеве.
По ее словам, военнослужащие центра управления украинской разведки спустились в бункер с началом атаки. Среди них было 20 американских и британских офицеров, которые работали с западными штабами.
ВКС России применили ракету с проникающей боевой частью. Это, как пишет Витязева, позволило ей пробить здание и сам бункер, взорвавшись внутри него.
Вскоре после этого началась спасательная операция, к зданию приехал десяток автомобилей скорой помощи. «В тот же вечер из Киева срочно вылетели два вертолета в сторону границы с Польшей», — написала журналист.
Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что ставка ГУР Украины в Киеве накануне была уничтожена российской ракетой. А атаку беспилотников на Москву он расценил как реакцию главы украинской разведки Кирилла Буданова.