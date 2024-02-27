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02:01, 27 февраля 2024Из жизни

19-летняя тюремщица завела роман с заключенным

В Австралии 19-летняя сотрудница тюрьмы завела роман с заключенным

Фото: David Young / Globallookpress.com

В Австралии к году общественного надзора приговорили 19-летнюю сотрудницу тюрьмы, которая завела роман с заключенным и попыталась пронести ему за решетку наркотики. Об этом пишет Daily Star.

Следствие установило, что у юной тюремщицы Кассан Твитчин установились «особые отношения» с заключенным Закари Эшкрофтом. 15 октября 2023 года она, пользуясь служебным положением, попыталась пронести ему в тюрьму марихуану. Девушку обвинили в хранении и попытке проноса в исправительное учреждение запрещенного вещества.

Однако это Твитчин не остановило — она предприняла новую попытку доставить возлюбленному наркотики в ноябре. На этот раз это было некое вещество, содержащее опиоиды. Девушку снова поймали и арестовали.

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Она признала себя виновной 9 января и была приговорена к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре Твитчин обжаловала приговор. Она пожаловалась на плохие условия содержания и, в частности, заявила, что большую часть времени в заключении находилась в одиночной камере. Такая мера пресечения положена совершившим преступления сотрудникам тюрьмы.

После апелляции Твитчин приговорили к году надзора и запретили приближаться к Эшкрофту. Суд заявил, что девушка попала под психологическое влияние уголовника, который заставил ее совершить преступление.

Вскоре после вынесения более мягкого приговора бывшая тюремщица написала в социальных сетях, что «не может дождаться» освобождения возлюбленного, которое должно произойти в ближайшее время.

Ранее в Австралии тюремному психологу, которая завела роман с двумя заключенными, разрешили вернуться на работу. Мать четверых детей Сара-Джейн Лодингтон оказалась в центре скандала в 2019 году, когда выяснилось, что она вступала в неподобающие отношения с двумя заключенными тюрьмы Пален-Крик, расположенной недалеко от города Брисбен.

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      Никита Савин
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