Опасавшийся болезни россиянин заколол жену

В Петербурге опасавшийся рака житель убил жену и свел счеты с жизнью

В Санкт-Петербурге 63-летний местный житель расправился с женой, после чего покончил с собой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужское тело нашли соседи, они вызвали полицию и скорую. Пасынок опознал мужчину и открыл дверь в квартиру, где находилось тело 65-летней матери с ножевыми ранениями. Молодой человек рассказал, что два месяца назад отчим ушел с работы и хотел пройти обследование на наличие рака. Семейная пара не злоупотребляла алкоголем и не скандалила.

Уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе будут судить мужчину, пытавшегося расправиться с соседкой из-за замечания.