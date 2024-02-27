Россиянин избил гаечным ключом соседку за замечание о беспорядке и попал под суд

В ЯНАО будут судить мужчину, избившего соседку за замечание о беспорядке

В Ямало-Ненецком автономном округе будут судить 48-летнего местного жителя, пытавшегося расправиться с соседкой из-за замечания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 января в Тарко-Сале мужчина выпивал со знакомым в общежитии. Потерпевшая сделала им замечание о беспорядке. Тогда фигурант схватил гаечный ключ и избил женщину по голове. Та смогла вырваться. Кроме того, соседи остановили нападавшего. У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные раны на руках и других частях тела.

Возбуждено дело по статье о покушении.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области следователи завели уголовное дело в отношении двух подростков, которые избили мужчину и лишили его жизни.