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20:09, 27 февраля 2024Мир

Описан возможный формат присутствия иностранных военных на Украине

Военный эксперт Прохватилов: западные военные есть в зоне СВО неофициально

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Иностранные военные могут присутствовать на Украине для осуществления ремонта техники или в качестве инструкторов, такой формат в разговоре с «Лентой.ру» допустил военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Он также добавил, что неофициально западные военные уже участвуют в конфликте.

«Например, если французы поставляют Украине свой танк, то его надо ремонтировать. Вот они делают мастерские и ремонтируют. Также военные могут присутствовать в качестве инструкторов, технических консультантов, кого угодно, — сказал военный эксперт. — От участия в конфликте отказались все серьезные лидеры НАТО».

Прохватилов напомнил, что даже если страна НАТО посылает свой контингент в какое-то государство и вступает в бой, несет потери, это не считается нападением на участника альянса.

«В любом случае, какие-то иностранные военные там есть: набирают отставников, которые формально уже не являются членами НАТО. Там и спецназ британский, и французов много. Не исключаю, что за штурвалами американских истребителей F-16 тоже будут западные пилоты», — заключил эксперт.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Стефан Сежурне допустил введение на Украину войск для определенных нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), но без их непосредственного участия в конфликте с Россией.

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