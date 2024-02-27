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09:31, 27 февраля 2024Путешествия

Отдыхающая в Таиланде туристка обвинила водителя мототакси в домогательствах

Туристка на Пхукете обвинила 18-летнего водителя мототакси в домогательствах

Фото: Red Shuheart / Unsplash

Отдыхающая на популярном тайском курорте Пхукет туристка обвинила 18-летнего водителя мототакси в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Phuket News.

37-летняя жительница Германии сообщила полиции, что возвращалась с ярмарки примерно в час ночи понедельника, 26 февраля, и поймала мототакси. Немка договорилась с водителем, что за 150 батов (около 385 рублей) ее доставят в гостиницу, расположенную на острове Сирай.

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По словам туристки, сначала таец попытался познакомиться с ней, а затем обернулся и поцеловал ее в щеку. После этого он схватил пассажирку за руку и якобы заставлял прикасаться к интимным местам.

Путешественница рассказала, что из-за сильного испуга спрыгнула с мотобайка прямо на ходу и получила травму. Водитель сразу же остановился, а когда на дороге появился случайный прохожий, быстро уехал.

По данным издания, полицейские задержали таксиста в этот же день. Мужчина свою вину не признал. Отмечается, что следователи приступили к выяснению обстоятельств инцидента.

Ранее в феврале три туристки из России, проживавшие в одном номере, подверглись домогательствам со стороны персонала отеля Rainbow Surf Beach Hotel. В начале их отдыха служащий гостиницы пришел к ним в номер и стал поглаживать ногу одной из них, а в конце отпуска лег в кровать к двум другим и занялся онанизмом.

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      Фариза Бацазова
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