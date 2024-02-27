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18:25, 27 февраля 2024Мир

В России объяснили отказ европейских стран отправлять военных на Украину

Депутат Чепа назвал глупостью возможную отправку европейских военных на Украину

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лидеры европейских стран начали массово высказываться против отправки своих военных на Украину, понимая, что подобные действия могут привести к необратимым последствиям для всего мирового сообщества, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Государственной Думы России Алексей Чепа.

«Они понимают, что непродуманные заявления некоторых недалеких политиков могут привести к необратимым процессам. И если раньше все это понимали, но молчали два года, то теперь, когда ситуация заходит все дальше и дальше, понятно, что последствия могут быть тяжелыми», — сказал депутат.

Он добавил, что отправка западных военных на Украину стала бы огромной глупостью, хотя отступать крупным политическим игрокам сейчас крайне сложно.

«Если какая-то страна на это решится, то мало того, что будут погибать их люди, но и у России появится возможность нанесения ответных ударов. Понятно, чем это грозит», — заметил Чепа.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину. Помимо Германии о нежелании отправлять войска на Украину уже заявили премьер-министры Чехии, Словакии, Польши, Швеции, Венгрии, Греции.

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