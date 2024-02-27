В России объяснили отказ европейских стран отправлять военных на Украину

Депутат Чепа назвал глупостью возможную отправку европейских военных на Украину

Лидеры европейских стран начали массово высказываться против отправки своих военных на Украину, понимая, что подобные действия могут привести к необратимым последствиям для всего мирового сообщества, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Государственной Думы России Алексей Чепа.

«Они понимают, что непродуманные заявления некоторых недалеких политиков могут привести к необратимым процессам. И если раньше все это понимали, но молчали два года, то теперь, когда ситуация заходит все дальше и дальше, понятно, что последствия могут быть тяжелыми», — сказал депутат.

Он добавил, что отправка западных военных на Украину стала бы огромной глупостью, хотя отступать крупным политическим игрокам сейчас крайне сложно.

«Если какая-то страна на это решится, то мало того, что будут погибать их люди, но и у России появится возможность нанесения ответных ударов. Понятно, чем это грозит», — заметил Чепа.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину. Помимо Германии о нежелании отправлять войска на Украину уже заявили премьер-министры Чехии, Словакии, Польши, Швеции, Венгрии, Греции.