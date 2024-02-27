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16:06, 27 февраля 2024Мир

Идею Макрона об отправке войск на Украину не поддержали в Европе

Писториус: никто не поддержал идею Макрона об отправке войск на Украину
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, заявив, что никто ее пока не поддержал. Об этом сообщает агентство Reuters.

Помимо Германии о нежелании отправлять войска на Украину уже заявили премьер-министры Чехии, Словакии, Польши, Швеции, Венгрии, Греции. Также с критикой инициативы выступили президент Финляндии Саули Ниинисте и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг планы по отправке войск альянса на Украину. Он отметил, что страны Североатлантического пакта и так оказывают значительную помощь Киеву и необходимости в иных мерах нет.

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      Максим Габриелян
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