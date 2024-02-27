Идею Макрона об отправке войск на Украину не поддержали в Европе

Писториус: никто не поддержал идею Макрона об отправке войск на Украину

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, заявив, что никто ее пока не поддержал. Об этом сообщает агентство Reuters.

Помимо Германии о нежелании отправлять войска на Украину уже заявили премьер-министры Чехии, Словакии, Польши, Швеции, Венгрии, Греции. Также с критикой инициативы выступили президент Финляндии Саули Ниинисте и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг планы по отправке войск альянса на Украину. Он отметил, что страны Североатлантического пакта и так оказывают значительную помощь Киеву и необходимости в иных мерах нет.