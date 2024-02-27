Идею Макрона об отправке войск на Украину не поддержали в Европе
Писториус: никто не поддержал идею Макрона об отправке войск на УкраинуСюжетМинобороны:
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, заявив, что никто ее пока не поддержал. Об этом сообщает агентство Reuters.
Помимо Германии о нежелании отправлять войска на Украину уже заявили премьер-министры Чехии, Словакии, Польши, Швеции, Венгрии, Греции. Также с критикой инициативы выступили президент Финляндии Саули Ниинисте и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг планы по отправке войск альянса на Украину. Он отметил, что страны Североатлантического пакта и так оказывают значительную помощь Киеву и необходимости в иных мерах нет.