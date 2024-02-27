В России начали отказывать в помощи покупателям автомобилей

«Ъ»: Минпромторг исключил LCV из программы субсидий ради экономии бюджета

Минпромторг исключил из программы льготного лизинга весь легковой и легкий коммерческий транспорт (LCV), теперь субсидии смогут получить только покупатели транспорта категории D (автобусы от девяти посадочных мест). Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам одного из собеседников издания, в денежном выражении «номенклатуру рынка субсидированных авто сузили в десятки раз». Помимо автобусов из категории LCV, можно получить помощь только при покупке тягачей КамАЗа и электромобилей.

Пропали из программы все грузовые версии LCV ГАЗа и «Соллерса», вся линейка Haval, все китайские модели калининградского «Автотора» (BAIC, Kaiyi, SWM). Причиной такого решения называют необходимость экономии бюджетных средств. Источники издания утверждают, что начало отказов связано с желанием растянуть имеющиеся средства на более длительный срок.

Также есть версия, что денег не хватает на поручение по обновлению парка автобусов и рост продаж электротранспорта, поэтому для них ввели приоритет. Всего на льготный автолизинг в 2024 году предполагается потратить два миллиарда рублей. Столько же было запланировано год назад, но летом сумму увеличили сразу на 7,8 миллиарда.

Представитель «Группы ГАЗ» назвал столь серьезное урезание программы неожиданным. Из-за него в дилерской сети зависли около тысячи машин. Для них уже одобрили условия и оформили документы, но теперь все сделки сорваны. При этом, добавил он, большинство продаж коммерческого транспорта идет через лизинг, и в основном по льготной программе. В связи с этим ручное регулирование рынка значительно повышает неопределенность в отрасли.

В «Соллерс» предположили, что в течение года финансирование увеличат. В противном случае, констатировал автопроизводитель, продажи начнут стагнировать. В «Автостате» полагают, что если программу не пересмотрят, то рынок вместо даже слабого роста упадет на пять процентов.

Ранее глава «КамАЗа» Сергей Когогин рассказал, что московский автозавод «Москвич» не будет стремиться к выпуску 50 тысяч автомобилей в год. В текущем году предполагается собрать 30-35 тысяч, а на уровень безубыточности предприятие выйдет при выпуске 40 тысяч машин.