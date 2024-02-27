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10:20, 27 февраля 2024Экономика

В России начали отказывать в помощи покупателям автомобилей

«Ъ»: Минпромторг исключил LCV из программы субсидий ради экономии бюджета

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минпромторг исключил из программы льготного лизинга весь легковой и легкий коммерческий транспорт (LCV), теперь субсидии смогут получить только покупатели транспорта категории D (автобусы от девяти посадочных мест). Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам одного из собеседников издания, в денежном выражении «номенклатуру рынка субсидированных авто сузили в десятки раз». Помимо автобусов из категории LCV, можно получить помощь только при покупке тягачей КамАЗа и электромобилей.

Пропали из программы все грузовые версии LCV ГАЗа и «Соллерса», вся линейка Haval, все китайские модели калининградского «Автотора» (BAIC, Kaiyi, SWM). Причиной такого решения называют необходимость экономии бюджетных средств. Источники издания утверждают, что начало отказов связано с желанием растянуть имеющиеся средства на более длительный срок.

Также есть версия, что денег не хватает на поручение по обновлению парка автобусов и рост продаж электротранспорта, поэтому для них ввели приоритет. Всего на льготный автолизинг в 2024 году предполагается потратить два миллиарда рублей. Столько же было запланировано год назад, но летом сумму увеличили сразу на 7,8 миллиарда.

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Представитель «Группы ГАЗ» назвал столь серьезное урезание программы неожиданным. Из-за него в дилерской сети зависли около тысячи машин. Для них уже одобрили условия и оформили документы, но теперь все сделки сорваны. При этом, добавил он, большинство продаж коммерческого транспорта идет через лизинг, и в основном по льготной программе. В связи с этим ручное регулирование рынка значительно повышает неопределенность в отрасли.

В «Соллерс» предположили, что в течение года финансирование увеличат. В противном случае, констатировал автопроизводитель, продажи начнут стагнировать. В «Автостате» полагают, что если программу не пересмотрят, то рынок вместо даже слабого роста упадет на пять процентов.

Ранее глава «КамАЗа» Сергей Когогин рассказал, что московский автозавод «Москвич» не будет стремиться к выпуску 50 тысяч автомобилей в год. В текущем году предполагается собрать 30-35 тысяч, а на уровень безубыточности предприятие выйдет при выпуске 40 тысяч машин.

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      Платон Щукин
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