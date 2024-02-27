Пассажирке стало плохо в самолете после спора с авиакомпанией в аэропорту

Пассажирке «Уральских авиалиний» стало плохо на борту после спора с компанией

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вынудила пожилую пассажирку доплатить за провоз багажа, который вмещался в калибратор. После этого женщине стало плохо на борту, пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, 68-летняя женщина летела вместе с семьей из Калининграда в Москву вечером 21 февраля. С собой у них было два чемодана для ручной клади. Пассажиры прошли регистрацию и досмотр в аэропорту, но во время посадки в самолет начались проблемы. Сотрудники компании не захотели пускать на борт пенсионерку, потому что ее чемодан с трудом поместился в калибратор.

«Завязался спор, но недолгий — сотрудники начали поторапливать женщину, говорить ей, что регистрация уже закрылась и она останется со своим чемоданом в Калининграде», — сказано в публикации. После этого путешественница была вынуждена доплатить 3,5 тысячи рублей за негабаритный багаж. Уточняется, что билет на самолет стоил столько же.

Во время полета у женщины поднялось давление, и членам экипажа пришлось оказывать ей помощь. Позже семья измерила чемодан и выяснила, что его габариты меньше установленной авиакомпанией нормы. Дочь пенсионерки подала жалобы в Росавиацию, Роспотребнадзор, «Уральские авиалинии» и аэропорт Калининграда.

«Бандитская авиакомпания! Сколько можно издеваться и собирать бабло на пустом месте?» — возмутилась женщина.

Ранее компанию «Уральские авиалинии» засудили за навязывание пассажирам дополнительных услуг на борту. В ходе проверки выяснилось, что при оформлении авиабилетов платные опции подключались автоматически, без согласия покупателя.