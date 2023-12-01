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15:35, 1 декабря 2023Путешествия

Российскую авиакомпанию засудили за навязывание дополнительных услуг

E1: «Уральские авиалинии» обвинили в навязывании страховки и питания на борту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» засудили за навязывание пассажирам дополнительных услуг на борту. Подробности выяснил портал E1.

По данным источника, иск против российского перевозчика подал Роспотребнадзор Астраханской области. Ведомство обвинило компанию в том, что она навязывает клиентам медицинскую страховку, питание и другие услуги на борту.

В ходе разбирательства была организована контрольная закупка. Выяснилось, что при оформлении авиабилетов платные опции подключались автоматически, без согласия покупателя.

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«По смыслу действующего законодательства о защите прав потребителей не допускается самостоятельное проставление предпринимателем отметок о заранее данном согласии потребителя на оказание ему дополнительных услуг», — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В итоге авиакомпанию признали виновной и обязали ее исключить из договора платные услуги.

Ранее стало известно, что сотрудники «Уральских авиалиний» перед полетом запугивали людей миграционной службой. На этапе посадки работники требовали от некоторых пассажиров 3,5 тысячи рублей за негабаритную ручную кладь.

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      Мария Борисова
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