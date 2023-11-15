Сотрудники российской авиакомпании запугали пассажиров миграционной службой

Сотрудники «Уральских авиалиний» запугали пассажиров миграционной службой

Сотрудники «Уральских авиалиний» перед полетом запугивали людей миграционной службой. Об этом пишет TourDom в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел с пассажирами, летевшими из Москвы в киргизский Ош. Отмечается, что на этапе посадки работники российской авиакомпании начали требовать от некоторых из них 3,5 тысячи рублей за негабаритную ручную кладь.

«У кого есть — платят, — рассказал источник издания. — У кого нет — задерживают и собираются забрать на Сахарово (там расположен миграционный центр — прим. "Ленты.ру"). Почему так поступают? Люди собираются домой. Билеты покупали, а не взяли бесплатно».

Уточняется, что рейс был задержан примерно на три часа. Судьба не оплативших сверхнормативную ручную кладь пассажиров неизвестна.

Ранее в ноябре в аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники «Уральских авиалиний» отказались пускать в самолет опоздавшую на рейс беременную россиянку из-за резкой фразы ее жениха. Молодожены сразу же начали вести съемку происходящего на телефон.

