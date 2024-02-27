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22:12, 27 февраля 2024Мир

В Европе рассказали об изучении плана Франции по отправке войск на Украину

AFP: европейские союзники изучали план Франции по отправке войск на Украину

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Европейские союзники в течение нескольких недель изучали план Парижа по отправке войск на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Как рассказал изданию европейский военный источник, в Евроспейском союзе (ЕС) обсуждали это предложение. «Европейские союзники изучали этот план в течение нескольких недель, и США поддержали эту идею», — подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не будут отправлять своих военных на Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что, несмотря на отсутствие консенсуса, введение европейских военных на территорию Украины исключать нельзя.

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      Марина Совина
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