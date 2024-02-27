Пленный рассказал о мобилизации в ВСУ после дезертирства

Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали после дезертирства

Украинский пленный рассказал, как его мобилизовали несмотря на то, что он отбыл наказание за дезертирство в 1997 году и не был военнообязанным. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думал, что я не пойду служить, потому что я не являюсь военнообязанным. С 1996 по 1997 год, когда я служил "срочку", я дезертировал», — сказал он.

Военнопленный снял караул, забрав автоматы и ворвавшись в дом. «По четырем статьям меня комиссовали», — уточнил мужчина. Он получил повестку весной, но «забрали» его в августе. Ему поручили проинформировать замполита о пребывании в тюрьме и Республиканской психиатрической больнице строгого режима. Однако на месте он был признан подходящим для мобилизации.

Ранее младший сержант Вооруженных сил Украины Дмитрий Дядчук рассказал, как ждал неделю, чтобы сдаться российским военным в Авдеевке. По словам пленного, в первый же день начала активных боевых действий он потерял всех своих сослуживцев, а при отступлении попал под огонь украинских частей.