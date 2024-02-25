Украинский военный ждал неделю российского плена

Украинский военный ждал неделю, чтобы сдаться россиянам в Авдеевке

Младший сержант ВСУ Дмитрий Дядчук рассказал, что ждал неделю, чтобы сдаться россиянам в Авдеевке. Об этом сообщает ТАСС.

Дячук рассказал, что оказался в Авдеевке за неделю до начала штурма города российскими частями. По словам пленного, в первый же день начала активных боевых действий он потерял всех своих сослуживцев, а при отступлении попал под огонь украинских частей.

«Забежал в дом, там сидел, ждал. У меня не было рации, связи никакой, и я не знал пути отступления, мне не было доведено», — рассказал Дячук. По его словам, он просто хотел выжить, поэтому ждал, пока не услышал русскую речь. Когда российские военные зашли в дом, младший сержант закричал с просьбой не стрелять и взять его в плен.

Как рассказал ранее министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе зачистки Авдеевки было взять в плен около 200 украинских военных. О взятии города Шойгу 20 февраля объявил президенту Владимиру Путина