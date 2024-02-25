Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:49, 26 февраля 2024Бывший СССР

Украинский военный ждал неделю российского плена

Украинский военный ждал неделю, чтобы сдаться россиянам в Авдеевке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Младший сержант ВСУ Дмитрий Дядчук рассказал, что ждал неделю, чтобы сдаться россиянам в Авдеевке. Об этом сообщает ТАСС.

Дячук рассказал, что оказался в Авдеевке за неделю до начала штурма города российскими частями. По словам пленного, в первый же день начала активных боевых действий он потерял всех своих сослуживцев, а при отступлении попал под огонь украинских частей.

«Забежал в дом, там сидел, ждал. У меня не было рации, связи никакой, и я не знал пути отступления, мне не было доведено», — рассказал Дячук. По его словам, он просто хотел выжить, поэтому ждал, пока не услышал русскую речь. Когда российские военные зашли в дом, младший сержант закричал с просьбой не стрелять и взять его в плен.

Как рассказал ранее министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе зачистки Авдеевки было взять в плен около 200 украинских военных. О взятии города Шойгу 20 февраля объявил президенту Владимиру Путина

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму завели уголовное дело из-за драки с участием бойцов ЧВК «Медведь». Что известно об этой организации?

      В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о потерях ВСУ за два года

      Уролог предупредил мужчин о главной причине импотенции

      Россияне стали покупать еще больше крепкого алкоголя

      Украинский военный ждал неделю российского плена

      Создано универсальное противоядие

      Российская авиация поразила скопление живой силы ВСУ в районе Купянска

      Мужчина изучил страницу жены в соцсети и узнал о ней неприятный факт

      Венгерская оппозиция вышла на митинг с требованием прямых выборов президента

      Опытный российский путешественник назвал лучший город для жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше