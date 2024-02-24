Минобороны РФ: Шойгу проинформировали о 200 украинских пленных в Авдеевке

Около 200 военных ВСУ были взяты в плен во время «зачистки» города Авдеевка в Донбассе. Об этом доложили главе Минобороны РФ Сергею Шойгу в командном пункте группировки войск «Центр», указано в сообщении военного ведомства в Telegram-канале.

«Мы порядка двухсот пленных уже вывели после зачистки», — цитирует МО слова командующего группировкой «Центр» Андрея Мордвичева.

По его словам, «в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять».

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу на совещании в командном пункте группировки «Центр» в зоне СВО анонсировал поставки беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта

Ранее глава Минобороны доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР. Операция, которая готовилась с осени 2023 года, завершилась 17 февраля. За время боев за населенный пункт российские войска нанесли по нему до 450 высокоточных ударов.

