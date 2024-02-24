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08:19, 24 февраля 2024Наука и техника

Шойгу анонсировал поставки дронов с искусственным интеллектом в зону СВО

Министр Шойгу анонсировал поставки дронов с искусственным интеллектом в зону СВО
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны России / Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в командном пункте группировки «Центр» в зоне специальной военной операции (СВО) анонсировал поставки беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом военное ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием», — заявил глава Минобороны.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) дроны, которые удается захватить, имеют большую пользу для российских специалистов. По его словам, благодаря этому удается изучать сбитые беспилотники и совершенствовать российское оружие.

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      Марина Совина
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