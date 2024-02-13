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13:49, 13 февраля 2024Наука и техника

Военный рассказал о пользе перехваченных дронов ВСУ

Военный Дандыкин: дроны ВСУ помогают совершенствовать российское оружие

Фото: Reuters

Используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) дроны, которые удается захватить, имеют большую пользу для российских специалистов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он рассказал, что благодаря этому удается совершенствовать российское оружие.

«Многие дроны, которые используют ВСУ, на самом деле мирного назначения. Та же "Баба Яга" — это сельскохозяйственный дрон, который приспособили под военные нужды. Есть беспилотники, которые поставляют страны НАТО. И нам интересно, что там за начинка, как они действуют, какой двигатель», — сказал Дандыкин.

Украинские военные, по его словам, тоже охотятся за российским оружием, изучают обломки ракет. Так и Россия изучает сбитые дроны для исследования.

«Это вечное сражение военно-промышленных комплексов (ВПК). Так было всегда, всегда было такое взаимопроникновение: неслучайно многое оружие разных стран схоже по внешнему виду и характеристикам. Сейчас, к примеру, Запад гоняется за нашими гиперзвуковыми ракетами. Мы догнали их воздушные дроны, надеюсь, скоро догоним и надводные», — заключил военный.

Ранее сообщалось, что редкие образцы дронов ВСУ и навесного оборудования для беспилотных летательных аппаратов были захвачены российскими военными. Известно, в частности, что специалистам передали устройство для сброса снарядов с БПЛА, которое получило четыре слота для боеприпасов. Это делает дрон многоразовым.

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      Варвара Кошечкина
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