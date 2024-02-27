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13:56, 27 февраля 2024Бывший СССР

Почти половина украинцев признала усталость Запада от конфликта

КМИС: выросло число украинцев, признающих усталость Запада от конфликта

Фото: Reuters

Доля населения на Украине за последние полгода, считающего поддержку Запада слабой, выросла почти до половины. К таким выводам пришли специалисты Киевского международного института социологии (КМИС), передает издание «Украинская правда».

По итогам опроса «Омнибус» в КМИС выяснили, что по состоянию на февраль 2024 года 44 процента украинцев признали, что Запад устал от конфликта на Украине и хотел бы уступок России с ее стороны. Еще в октябре 2023 года такого мнения придерживались 30 процентов граждан, а в 2022 — 15 процентов.

Специалисты КМИС также отметили снижение числа респондентов, которые верят, что Запад и дальше будет поддерживать Украину по мере возможностей. Если на конец 2022 года так считали 76 процентов опрошенных, то в настоящее время — лишь 49 процентов.

В опросе КМИС приняли участие более 1000 совершеннолетних граждан, в настоящее время проживающих на Украине. Он проводился с 17 по 23 февраля 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удерживать оборону без помощи США. По его словам, успех и продвижение ВСУ зависит от поддержки Вашингтона.

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      Екатерина Грищенко
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