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16:47, 27 февраля 2024Силовые структуры

Политика Геннадия Гудкова внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес политика Геннадия Гудкова в список террористов

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Росфинмониторинг внес политика Геннадия Гудкова (объявлен в России иноагентом) в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Геннадий Гудков был депутатом Госдумы III-VI созывов. В 2022 году он вместе с коллегами создал организацию под названием «Съезда народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) (признана нежелательной на территории РФ). Сейчас бывший парламентарий живет за границей.

Ранее 27 февраля суд в Москве заочно арестовал на два месяца сына Гудкова, тоже политика Дмитрия Гудкова (признан в России иностранным агентом).

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