Политика Геннадия Гудкова внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес политика Геннадия Гудкова в список террористов

Росфинмониторинг внес политика Геннадия Гудкова (объявлен в России иноагентом) в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Геннадий Гудков был депутатом Госдумы III-VI созывов. В 2022 году он вместе с коллегами создал организацию под названием «Съезда народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) (признана нежелательной на территории РФ). Сейчас бывший парламентарий живет за границей.

Ранее 27 февраля суд в Москве заочно арестовал на два месяца сына Гудкова, тоже политика Дмитрия Гудкова (признан в России иностранным агентом).