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11:29, 27 февраля 2024Силовые структуры

Политика Гудкова заочно арестовал российский суд

В Москве суд заочно арестовал политика Дмитрия Гудкова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве суд заочно арестовал на два месяца политика Дмитрия Гудкова (признан в России иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок ареста будет отсчитываться с момента экстрадиции Гудкова в Россию или его задержания на территории страны.

Политик проходит обвиняемым по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ. Сейчас он находится за пределами России.

26 декабря 2023 года МВД России объявило Гудкова в розыск. В тот же день ведомство объявило в розыск и автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в России иностранным агентом). Мунтяна заочно арестовали вечером 26 февраля.

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