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11:02, 26 декабря 2023Силовые структуры

Российское МВД объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова

МВД России объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова по уголовной статье

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова (признан в России иностранным агентом), против которого возбуждено дело о распространении фейков про российскую армию. Это следует из базы розыска ведомства.

Согласно информации на сайте МВД, мужчина разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Гудков стал фигурантом уголовного дела по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ. Он был включен в реестр иноагентов в феврале текущего года. В настоящее время политик находится за пределами России.

Во вторник, 26 декабря, МВД России объявило в розыск и автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в России иностранным агентом).

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      Олеся Мицкевич
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