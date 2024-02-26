Суд заочно арестовал автора сериала Mr. Freeman

Суд в Москве заочно арестовал на 2 месяца автора сериала Mr. Freeman Мунтяна

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна (признан Минюстом России иностранным агентом) по ходатайству Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Мунтян арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.

В декабре МВД России объявило Мунтяна в розыск по уголовной статье.

21 декабря ТАСС сообщило, что следователи возбудили уголовное дело в отношении автора сериала Mr. Freeman по статье о фейках о Российской армии из-за постов, которые Мунтян сделал в апреле 2022 года в своем Telegram-канале.

После начала полномасштабного конфликта мультипликатор выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на приобретение средств защиты, продуктов, а также запуск мастерских по пошиву бронежилетов для украинских военных. Мунтян уехал из России.