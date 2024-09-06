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15:01, 6 сентября 2024Силовые структуры

Обвинение запросило 8,5 года колонии автору Mr.Freeman по делу о фейках о ВС России

Обвинение заочно запросило 8,5 года колонии автору мультфильма Mr.Freeman
Начало событий в новости Суд заочно арестовал автора сериала Mr. Freeman

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Обвинение заочно запросило 8,5 года лишения свободы автору мультфильма Mr.Freeman Павлу Мунтяну (признан иноагентом в России) по делу о фейках о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Представитель гособвинения потребовал заочно признать Мунтяна виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

Ранее сообщалось, что Московский городской суд оставил без изменений решение Хорошевского районного суда в виде заключения под стражу Мунтяна. 26 февраля Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.

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      Анна Габай
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