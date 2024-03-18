Обвиняемому в фейках автору сериала Mr. Freeman отказано в удовлетворении жалобы

Мосгорсуд утвердил решение о заочном аресте автора сериала Mr. Freeman Мунтяна

Московский городской суд оставил без изменений решение Хорошевского районного суда в виде заключения под стражу автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом), обвиненного в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Суд отказал Мунтяну в удовлетворении апелляционной жалобы.

26 февраля Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ. В декабре 2023 года МВД России объявило Мунтяна в розыск по уголовной статье.

В начале специальной военной операции Мунтян выступил в поддержку Украины и запустил фонд, через который собирал деньги на нужды Вооруженных сил Украины. В декабре 2022 года стало известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о фейках о Российской армии. Поводом для этого стали его посты в мессенджерах и соцсетях.