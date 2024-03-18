Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:49, 18 марта 2024Силовые структуры

Обвиняемому в фейках автору сериала Mr. Freeman отказано в удовлетворении жалобы

Мосгорсуд утвердил решение о заочном аресте автора сериала Mr. Freeman Мунтяна
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский городской суд оставил без изменений решение Хорошевского районного суда в виде заключения под стражу автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом), обвиненного в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Суд отказал Мунтяну в удовлетворении апелляционной жалобы.

26 февраля Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ. В декабре 2023 года МВД России объявило Мунтяна в розыск по уголовной статье.

В начале специальной военной операции Мунтян выступил в поддержку Украины и запустил фонд, через который собирал деньги на нужды Вооруженных сил Украины. В декабре 2022 года стало известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о фейках о Российской армии. Поводом для этого стали его посты в мессенджерах и соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Германии перестанет указывать должность Путина в документах. Шольц решил не поздравлять его с победой на выборах

      Генетически склонным к полноте людям подсказали верный способ похудеть

      Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

      Путин поздравил россиян с десятилетием воссоединения с Крымом

      Собчак показала архивное фото в прозрачном топе

      В Ботаническом саду российского города впервые за 13 лет расцвел редкий цветок

      Путин прибыл на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

      Губернатор Воронежской области рассказал подробности об атаке БПЛА

      Ганчев назвал возможную территорию санитарной зоны на Украине

      Путин призвал быть аккуратнее с ипотекой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше