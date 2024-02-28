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17:10, 28 февраля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в фейках автора сериала Mr. Freeman проверят на другие преступления

Заочно арестованного за фейки о ВС РФ Мунтяна проверят на другие преступления
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Следственный комитет России проверяет автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом), обвиненного в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, на причастность к другим преступлениям. Об этом сообщается в постановлении Хорошевского суда Москвы.

В начале специальной военной операции (СВО) Мунтян выступил в поддержку Украины и запустил фонд, через который собирал деньги на нужны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В декабре 2022 года стало известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о фейках о Российской армии. Поводом для этого стали его посты в мессенджерах и соцсетях. Тогда же МВД объявило Мунтяна в розыск, он находится за границей.

26 февраля Мунтяна заочно арестовали в России. Его адвокат обжаловал решение суда.

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      Илона Палей
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