Адвокат автора сериала Mr. Freeman обжаловал его заочный арест за фейки о ВС РФ

В Москве защита автора сериала Mr. Freeman Мунтяна обжаловала его заочный арест

В Хорошевский суд Москвы поступила апелляционная жалоба адвоката автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Защита обжаловала решение суда о заочном аресте Мунтяна, обвиненного в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России.

В декабре 2022 года стало известно о возбужденном в отношении него уголовном деле, тогда же МВД РФ объявило его в розыск. Поводом стали посты автора веб-сериала в мессенджере, которые он опубликовал в апреле того же года.

С начала СВО Мунтян выступил в поддержку Украины и запустил фонд, через который собирал деньги на нужны ВСУ. Сам он находится за пределами России.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд заочно приговорил активиста к шести годам за фейки о ВС РФ.