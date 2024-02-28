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15:11, 28 февраля 2024Силовые структуры

Российского активиста заочно приговорили к шести годам за фейки о ВС РФ

В Петербурге суд заочно приговорил активиста к шести годам за фейки о ВС РФ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил активиста Бориса Романова к шести годам колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Романова также на четыре года лишили права администрировать сайты в интернете.

11 мая 2022 года суд арестовал активиста. Поводом стало видео, в котором содержалась ложная информация об использовании ВС РФ. Его активист изготовил и разместил в открытой группе в соцсетях в марте 2022 года. Вину фигурант не признал, а от дачи показаний отказался. 28 июля того же года суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. После этого Романов скрылся в Германии.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил 303 уголовных дела о фейках про Вооруженные силы России с марта 2022 года.

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      Илона Палей
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