СКР возбудил 303 уголовных дела о фейках о Российской армии с марта 2022 года

Бастрыкин: СКР возбудил 303 уголовных дела о фейках о ВС РФ с марта 2022 года

Следственный комитет России (СКР) возбудил 303 уголовных дела о фейках про Вооруженные силы России (ВС РФ) с марта 2022 года. Об этом ТАСС заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

По его данным, в суды уже направлено 147 дел в отношении 149 граждан.

Ранее Бастрыкин заявил о положительном эффекте закона о конфискации имущества за фейки. По его мнению, новый закон станет профилактикой преступлений и уменьшит «манипуляцию новостями» на эту тему.

14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Российской армии. Документ, который председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал «законом о негодяях», вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Он позволяет лишать признанных виновными лиц имущества и почетных званий. Закон вступил в силу 25 февраля.