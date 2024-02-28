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10:41, 28 февраля 2024Силовые структуры

СКР возбудил 303 уголовных дела о фейках о Российской армии с марта 2022 года

Бастрыкин: СКР возбудил 303 уголовных дела о фейках о ВС РФ с марта 2022 года

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил 303 уголовных дела о фейках про Вооруженные силы России (ВС РФ) с марта 2022 года. Об этом ТАСС заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

По его данным, в суды уже направлено 147 дел в отношении 149 граждан.

Ранее Бастрыкин заявил о положительном эффекте закона о конфискации имущества за фейки. По его мнению, новый закон станет профилактикой преступлений и уменьшит «манипуляцию новостями» на эту тему.

14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Российской армии. Документ, который председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал «законом о негодяях», вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Он позволяет лишать признанных виновными лиц имущества и почетных званий. Закон вступил в силу 25 февраля.

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      Екатерина Кашурникова
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