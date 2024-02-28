Бастрыкин заявил о положительном эффекте закона о конфискации имущества за фейки

Бастрыкин: закон о конфискации имущества за фейки сократит число нарушений

Закон о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России и публичные призывы к деятельности против безопасности государства поможет сократить число нарушений. Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По мнению Бастрыкина, новый закон станет профилактикой преступлений и уменьшит «манипуляцию новостями» на эту тему.

14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. Документ, который председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал «законом о негодяях», вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Он позволяет лишать признанных виновными лиц имущества и почетных званий. Закон вступил в силу 25 февраля.