Российский суд заочно приговорил автора Mr.Freeman к восьми годам колонии

В Москве заочно осудили на 8 лет мультипликатора Мунтяна за фейки о ВС РФ

Обвинение запросило 8,5 года колонии автору Mr.Freeman по делу о фейках о ВС России

Начало событий в новости Обвинение запросило 8,5 года колонии автору Mr.Freeman по делу о фейках о ВС России

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом в России) за фейки о Российской армии. Об этом сообщает «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Автор анимационного веб-сериала Mr.Freeman признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти»). Процесс проходил в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске.

Суд установил, что Мунтян распространил в своем канале недостоверную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Прокурор просил приговорить его к 8,5 года колонии.

Мунтян был объявлен в розыск в декабре прошлого года.