Российский суд заочно приговорил автора Mr.Freeman к восьми годам колонии

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом в России) за фейки о Российской армии. Об этом сообщает «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
Автор анимационного веб-сериала Mr.Freeman признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти»). Процесс проходил в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске.
Суд установил, что Мунтян распространил в своем канале недостоверную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Прокурор просил приговорить его к 8,5 года колонии.
Мунтян был объявлен в розыск в декабре прошлого года.