Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:32, 6 сентября 2024Силовые структуры

Российский суд заочно приговорил автора Mr.Freeman к восьми годам колонии

В Москве заочно осудили на 8 лет мультипликатора Мунтяна за фейки о ВС РФ
Начало событий в новости Обвинение запросило 8,5 года колонии автору Mr.Freeman по делу о фейках о ВС России

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом в России) за фейки о Российской армии. Об этом сообщает «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Автор анимационного веб-сериала Mr.Freeman признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти»). Процесс проходил в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске.

Суд установил, что Мунтян распространил в своем канале недостоверную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Прокурор просил приговорить его к 8,5 года колонии.

Мунтян был объявлен в розыск в декабре прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

      Любителей пельменей предупредили об опасности

      В Германии оценили дополнительные поставки IRIS-T Киеву

      Израильская фигуристка выступила против отстранения россиян

      Google заподозрили в нанесении вреда тысячам компаний

      В Британии заявили о приговоре солдатам ВСУ в Угледаре

      В РАН отчитались о ходе исследований вакцины от рака

      Стало известно об одном пострадавшем в ДТП с электричкой под Петербургом

      Кардинальная смена имиджа Кайли Дженнер удивила фанатов

      В отношении стрелявшего с балкона из боевого ружья россиянина возбуждено уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше