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10:55, 27 февраля 2024Силовые структуры

Полицейские начали розыск 18-летнего россиянина с ружьем отца

В Нижегородской области разыскивают 18-летнего юношу, ушедшего из дома с ружьем

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Нижегородской области полицейские разыскивают 18-летнего юношу, ушедшего из дома с ружьем отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в Городце. 49-летний отец позвонил правоохранителям и рассказал, что его сын ушел вечером 26 февраля из дома, забрав ружье, которое хранилось в сейфе. Полицейские и росгврадейцы ищут россиянина: в местах его возможного появления выставлены наряды.

Рост юноши 178 сантиметров, он худой со светло-русыми волосами средней длины и карими глазами. Отмечается, что молодой человек носит очки. Сейчас он может быть одет в белую шапку, черный пуховик, коричневые ботинки и черные спортивные штаны.

Ранее стало известно, что в Приморском крае школьник случайно выстрелил в двоюродного брата из ружья во время охоты. Мальчик не выжил.

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      Екатерина Кашурникова
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