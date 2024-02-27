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07:35, 27 февраля 2024Мир

Полянский назвал бредом слова постпреда Израиля в отношении России

Полянский назвал бредом допущенное постпредом Израиля сравнение России и ХАМАС

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан во время заседания в Генасамблее, посвященного «временно оккупированным» территориям Украины, допустил сравнение России и ХАМАС. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на высказывание в соцсети Х (бывшая Twitter), назвав это бредом.

По мнению Эрдана, действия России на Украине можно сравнить с нападением палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль. Постпред напомнил, что Израиль поддерживал Киев на протяжении двух лет и «на земле», и в ООН.

«143 дня назад жестокая террористическая организация ХАМАС в нарушение международного права и также (как и Россия) с полным презрением к суверенитету Израиля вторгся в иудейское государство, уничтожая все, что попадалось ему в руки. Обе наши страны — Украина и Израиль — ведут битву за наше выживание», — заявил Эрдан.

Полянский в своей публикации напомнил, что еще неделю назад Израиль заявлял, что ООН — это ХАМАС, а теперь пришел черед России.

«Бред продолжается… Если применить арифметику, из его заявления следует, что Россия — это ООН. У нас нет проблем с этим. И вместе с ООН мы будем противостоять попыткам Израиля представить расправу над мирными жителями в секторе Газа в нарушение международного гуманитарного права как борьбу с террористами», — написал первый зампостпреда РФ. Он отметил, что когда-то и Украина пыталась представить продолжавшееся на протяжении десяти лет насилие над жителями Донбасса как борьбу с террористами, но Международный суд эту концепцию не поддержал.

«Украина и Израиль определенно ведут одну и ту же битву — против человечности и международного гуманитарного права», —подчеркнул Полянский.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание, что ни одна из стран Евросоюза (ЕС) и Запада в целом ни разу не выступила с инициативой созыва заседания Совбеза по конфликту в секторе Газа, в отличие от заседаний по Украине. «Это более чем красноречиво говорит о вашем лицемерии и двойных стандартах», — добавил он.

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      Александра Синицына
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