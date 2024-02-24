Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:48, 24 февраля 2024Мир

Небензя отказался слушать «ритуальные заклинания» на Совбезе ООН

Небензя отказался слушать представителей Европы на Совбезе ООН по Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступления представителей Европы на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не буду слушать ритуальные заклинания представителей европейских столиц. Пусть они упражняются в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир своими лицемерными презентациями», — заявил дипломат.

Небензя напомнил, что ни одна из стран Евросоюза (ЕС) и Запада в целом ни разу не выступила с инициативой созыва заседания Совбеза по конфликту в секторе Газа. «Это более чем красноречиво говорит о вашем лицемерии и двойных стандартах», — добавил он.

Ранее Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН, посвященного «оккупированным территориям» Украины.

В начале февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что неспособность остановить текущие конфликты в мире вызывает у него отчаяние. По его словам, из-за крупнейшего за всю историю организации геополитического раскола Совбез ООН находится в тупике и не может эффективно управлять взаимоотношениями сверхдержав.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Падение неустановленного летательного аппарата вызвало пожар в российском регионе. Что известно об инциденте?

      В посольстве Китая назвали санкции за связи с Россией «запугиванием»

      В ВСУ признали невозможность вступать в бой с российскими военными

      Зеленского уличили в торге за гарантии личной безопасности

      Экс-канцлер Австрии обжалует приговор за ложные показания

      Трамп выступил с тревожным прогнозом насчет Байдена

      Бывший чиновник Госдепа сообщил о безумии США в отношении России

      Небензя заявил о жалости россиян к украинцам

      Небензя отказался слушать «ритуальные заклинания» на Совбезе ООН

      Польскому фермеру предъявили обвинения за плакат о Путине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше