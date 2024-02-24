Небензя отказался слушать «ритуальные заклинания» на Совбезе ООН

Небензя отказался слушать представителей Европы на Совбезе ООН по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступления представителей Европы на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не буду слушать ритуальные заклинания представителей европейских столиц. Пусть они упражняются в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир своими лицемерными презентациями», — заявил дипломат.

Небензя напомнил, что ни одна из стран Евросоюза (ЕС) и Запада в целом ни разу не выступила с инициативой созыва заседания Совбеза по конфликту в секторе Газа. «Это более чем красноречиво говорит о вашем лицемерии и двойных стандартах», — добавил он.

Ранее Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН, посвященного «оккупированным территориям» Украины.

В начале февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что неспособность остановить текущие конфликты в мире вызывает у него отчаяние. По его словам, из-за крупнейшего за всю историю организации геополитического раскола Совбез ООН находится в тупике и не может эффективно управлять взаимоотношениями сверхдержав.