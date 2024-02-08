ООН заявила об отчаянии из-за неспособности остановить конфликты

Гутерриш заявил, что неспособность остановить конфликты вызывает у него отчаяние

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что неспособность остановить текущие конфликты в мире вызывает у него отчаяние. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мое самое большое отчаяние заключается в том, что, видя страдания в таком огромном масштабе, у меня нет власти прекратить их», — сказал он.

Ранее Гутерриш заявил, что из-за крупнейшего за всю историю организации геополитического раскола Совбез ООН находится в тупике и не может эффективно управлять взаимоотношениями сверхдержав.

5 февраля сообщалось, что Гутерриш осудил удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску. Он подчеркнул, что все атаки против мирных граждан неприемлемы и должны немедленно прекратиться.