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19:29, 7 февраля 2024Мир

Гутерриш оценил ситуацию в Совбезе ООН как крупнейший тупик

Генсек Гутерриш: Совбез ООН находится в тупике из-за геополитического раскола

Фото: Manuel Elаas / Globallookpress.com

Из-за крупнейшего за всю историю организации геополитического раскола Совбез ООН находится в тупике и не может эффективно управлять взаимоотношениями сверхдержав. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

«Совет Безопасности ООН, основная платформа для вопросов, связанных с международным миром, находится в тупике из-за геополитических разногласий. Это не первый случай раскола в Совете. Но этот раз — худший. Нынешняя дисфункция глубже и опаснее», — оценил Гутерриш.

При этом генсек заметил, что в условиях современного многополярного мира ООН не может использовать привычные механизмы для урегулирования спорных ситуаций. «Наш мир вступил в эпоху хаоса», — заключил он.

Ранее Гутерриш осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску и заявил, что все атаки против мирных граждан неприемлемы и должны немедленно прекратиться. Генеральный секретарь осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обстрел Лисичанска», — сказано в сообщении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

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      Виктория Кондратьева
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